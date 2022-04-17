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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 10:32

Архиепископ Кентерберийский раскритиковал план высылки мигрантов в Руанду

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Архиепископ Кентерберийский раскритиковал план высылки мигрантов в Руанду

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в пасхальной проповеди выступил против предложенной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном высылки африканских соискателей убежища в Руанду.

По мнению священнослужителя, эти планы противоречат божественной природе, и депортация мигрантов, даже попавших в страну незаконно, недопустима по этическим соображениям. "На божьем суде подобные принципы будут отвергнуты", - сказал он.

"Наша страна основана на христианских ценностях, и подобные действия несовместимы с моральной ответственностью. Наши обязательства не могут быть переданы подрядчику, даже когда речь идет о таком государстве, как Руанда, руководствующемся наилучшими мотивами", - сказал он.


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