В Москве Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы

В понедельник, 17 апреля, Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Именно такое наказание было запрошено прокурором.

Приговор вынес судья Сергей Подопригоров (есть в "списке Магнитского", над которым работал Кара-Мурза).

Слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно".

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Кара-Мурза был признан виновным в распространении "фейков" о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ), в участии в деятельности "нежелательной организации" (часть 1 статьи 284.1 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ).

"Такая сейчас в России цена за немолчание". Последнее слово Владимира Кара-Мурзы в суде

6 октября 2022 года в российском суде Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в государственной измене. Как утверждают следователи ФСБ РФ, Кара-Мурза на протяжении нескольких лет сотрудничал с одним из государств NATO, подрывая государственную безопасность России. За свою деятельность он, якобы, получал вознаграждение в размере 30000 долларов в месяц.

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Владимир Кара-Мурза, ранее объявленный "иностранным агентом", находится под стражей с апреля 2022 года – он был арестован за распространение "фейков" о российской армии после того, как, находясь в США, осудил развязанную Россией войну против Украины. В июле 2022 года против него возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации.

Кара-Мурза добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. Он был председателем совета Фонда Бориса Немцова за свободу, вице-президентом фонда "Свободная Россия" и координатором фонда "Открытая Россия".