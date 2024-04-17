"Солдаты для мясорубки": установлены имена 50000 россиян, погибших на войне с Украиной

Расследование, проведенное телеканалом BBC и "Медиазоной" при помощи российских волонтеров, установило имена более чем 50000 российских солдат, погибших на войне с Украиной. Отмечается, что второй год войны для России оказался кровопролитнее первого.

Авторы расследования связывают это с практикой "мясных штурмов", когда российская армия, несмотря на значительные потери, продолжает наступление на украинские позиции, нередко добиваясь успеха. Российских военнослужащих они называют "солдатами для мясорубки".

Отмечается, что в реальности число погибших солдат значительно больше. При этом авторы напоминают, что официальную сводку потерь российские власти предоставляли всего один раз – в сентябре 2022 года – тогда речь шла о потерях в восемь раз ниже, чем у BBC.

Сведения получены в результате проверок кладбищ, а также мониторинга официальных отчетов, СМИ и социальных сетей.

Чем дольше продолжается война, тем выше среди погибших доля мобилизованных после ее начала. Наибольшее число потерь зафиксировано в ходе боев за Бахмут и Авдеевку, ставших примерами тактики "мясных штурмов".