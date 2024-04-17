Зеленский сообщил о десяти погибших при российском ударе по Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 10 человек, 20 пострадали. Люди остаются под завалами, на месте проводится спасательная операция. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

"Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", – написал украинский президент, подчеркнув важность международной поддержки.

Напомним, что после иранского удара по Израилю, отраженного при помощи США, Великобритании и Иордании, Зеленский призвал страны Запада сделать то же самое и для Украины. Он отметил, что Израиль, так же, как Украина, не является членом NATO.

"Интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно", – подчеркнул он.