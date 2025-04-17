МУС потребовал от Венгрии объяснений, почему Нетаниягу не арестовали

Международный уголовный суд в Гааге потребовал у правительства Венгрии разъяснений в связи с отказом арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время его визита в Будапешт, как требовал выданный МУС международный ордер.

В обращении суда указывается, что параграф №87/7 Римского статута позволяет инициировать процессуальные меры в отношении государств, отказавшихся взаимодействовать с судом и тем самым помешавшим ему действовать в рамках установленных статутом полномочий.

МУС заявляет, что просьба о задержании была передана венгерским инстанциям 3 апреля, в день прибытия Нетаниягу. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее предоставивший главе израильского правительства неприкосновенность, заявил о выходе из соглашения о МУС.