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NEWSru.co.il :: В мире17 декабря 2021 г., 20:05

Суд в Италии постановил назначить "нейтрального опекуна" для шестилетнего Эйтана Бирана

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Айя Биран

Суд в Италии постановил назначить "нейтрального опекуна" для шестилетнего Эйтана Бирана, мальчика, оказавшегося единственным выжившим в катастрофе подъемника, произошедшей в мае этого года на берегу озера Лаго Маджоре. В начале декабря он вернулся из Израиля в Италию в сопровождении своей тети Айи Биран-Нирко. В Израиль Эйтан был привезен своим дедом Шмуэлем Пелегом, вывезшим ребенка из Италии в нарушение судебного постановления.

"Нейтральный опекун" заменит Айю Биран в правовой битве между ней и Шмуэлем Пелегом за опеку над ребенком. При этом Эйтан продолжит жить с тетей. Также сообщается, что новый опекун примет важные для будущего Эйтана экономические решения, чтобы исключить возможный конфликт интересов и позволить Айе сосредоточиться на воспитании племянника.


Напомним, 29 ноября Верховный суд, в который обратился Шмуэль Пелег, дед шестилетнего Эйтана Бирана, с апелляцией на решение окружного суда, постановил, что мальчик в течение двух недель должен быть возвращен в Италию, где проживает его тетя, Айя Биран-Нирко.

В своем решении судьи Верховного суда написали, что до катастрофы, в которой погибли родители мальчика, Эйтан постоянно проживал в Италии. "Его случай не похож на те случаи, когда родители выезжают за границу на определенный период", - отметили судьи.

В решении суда отмечается, что семья Пелег не смогла обосновать свое заявление о том, что возвращение Эйтана в Италию нанесет им моральный и физический ущерб. При этом судьи посчитали, что юный возраст и психическое состояние не позволяют несовершеннолетнему принять самостоятельно независимое решение относительно места своего пребывания.

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