Гражданин Израиля обвиняется в попытке контрабанды секретного оборудования из США в Россию

В конце минувшей недели стало известно, что пятеро россиян и двое американцев обвинены в США в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российских властей. Об этом сообщал ряд СМИ, в том числе ВВС. Спустя несколько дней появилась информация о том, что один из обвиняемых, 35-летний Алексей Брейман, проживающий в Нью-Гэмпшире, является гражданином Израиля.

"Все обвиняемые работали над созданием контрабандной сети для передачи секретного американского технологического оборудования российской военной машине", – заявил генеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк.

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В частности, Брейман и 41-летний житель штата Нью-Джерси Вадим Ярмоленко якобы сфабриковали документацию, необходимую для отправки контрабандного товара в Россию.

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Как сообщает CBS, Алексей Брейман, предположительно, использовал свой дом в Мерримаке в качестве "перевалочного пункта".

"Мако", ссылаясь на Boston Globe, сообщает, что, когда корреспондент этого издания приехал в дом Бреймана, чтобы получить комментарии, жена Алексея, Дарья, была крайне удивлена тем, что ее мужу предъявлены столь серьезные обвинения. Она сказала лишь, что ей следует проконсультироваться со своим адвокатом. Также отмечается, что изучение активности супругов в социальных сетях не позволило составить представление о том, как они относятся к войне в Украине.

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В настоящее время Брейман отпущен под залог в 150 тысяч долларов.

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По делу проходят 44-летний Евгений Гринин, 57-летний Алексей Ипполитов и 41-летняя Светлана Скворцова (все трое из Москвы), 52-летний Борис Лившиц и 48-летний Вадим Конощенок, которого ФБР подозревает в принадлежности к ФСБ (оба они из Санкт-Петербурга), а также 35-летний Алексей Брейман, уроженец Украины, проживающий в штате Нью-Гемпшир, и 41-летний житель штата Нью-Джерси Вадим Ярмоленко.

Министерство юстиции США заявило, что эти лица подозреваются в попытке получить от американских фирм технологии военного и двойного назначения для российского оборонного сектора. Они также подозреваются в сговоре с целью контрабанды патронов для снайперского оружия в нарушение санкций США.

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В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. Российские власти и сами подозреваемые пока никак не комментировали это дело.

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Брейман сам сдался ФБР, а Ярмоленко был арестован в Нью-Джерси. Конощенок был задержан 6 декабря в Эстонии по американскому ордеру. Он ожидает экстрадиции в США. Остальные фигуранты объявлены в розыск. В заявлении министерства юстиции США говорится, что во вторник в Федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке были представлены соответствующие документы, в том числе обвинительное заключение по 16 пунктам в отношении семи лиц.

Согласно документам, ответчики незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные электронные компоненты, оборот которых строго регулируется. Некоторые из них могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, в других военных целях, а также для квантовых вычислений.

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Подозреваемые обвинены в несоблюдении правил экспортного контроля и экономических санкций, в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), в контрабанде и в несоблюдении экспортных правил в части транспортировки электроники.

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Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, подозреваемые были связаны с базирующимися в Москве компаниями, которые предположительно "действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора".

"Министерство юстиции и наши иностранные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских вооруженных сил", – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

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"Поскольку трое подсудимых в настоящее время находятся под стражей, мы разрушили сеть закупок, которая предположительно использовалась подсудимыми и российскими спецслужбами для контрабанды патронов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию", – сказал Гарланд.