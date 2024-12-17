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Мир

В результате взрыва в Москве погибли двое военнослужащих

Россия
Погибшие
время публикации: 17 декабря 2024 г., 06:58 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 07:08
В результате взрыва в Москве погибли двое военнослужащих
AP Photo/Pavel Golovkin

Во вторник, 17 декабря, в Москве на Рязанском проспекте прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что "в результате подрыва взрывного устройства погибли военнослужащие".

На месте работают следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб. В оперативных службах заявили ТАСС, что причиной взрыва могло стать взрывное устройство, в связи с чем и будет проведена данная экспертиза.

О задержании подозреваемых не сообщалось.

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