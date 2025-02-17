Арестован заместитель губернатора Ростовской области Рачаловский

Заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский, отвечающий за сельское хозяйство и продовольствие, был задержан за превышение служебных полномочий. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены", – цитирует агентство пресс-службу управления ФСБ по региону.

Константин Рачаловский занял пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области весной 2014 года. Заместителем губернатора – министром сельского хозяйства он был назначен в сентябре 2023 года.