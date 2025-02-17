Генштаб ВСУ: сбиты 83 из 147 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 90 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 147 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 83 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 59 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Киевской, Полтавской и Запорожской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 17 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 90 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над акваториями Азовского и Черного морей, над территорией Краснодарского края, над Крымом, над территориями Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областей. Также заявлено, что была перехвачена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря.