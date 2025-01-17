Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1059-й день войны

Министерство обороны РФ 17 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1059-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 11 по 17 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В течение недели на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Калиново Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортеров М113 производства США и бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства. Уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777. Уничтожены семь складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка "Leopard" производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты "Bradley" и два бронеавтомобиля "MaxxPro" производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и боевая бронированная машина "Cobra II" турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер "Stryker" производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара. За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20650 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20742 орудия полевой артиллерии и минометов, 30433 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.