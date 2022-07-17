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    В мире

    Экстремальная жара на западе Европы: сотни жертв

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    Экстремальная жара на западе Европы: сотни жертв
    AP Photo/Gregorio Marrero

    В Юго-Западной Европе наблюдается рекордная жара. В Португалии столбик термометра поднялся до 47 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни жара достигнет северо- запада Франции и Великобритании. Британское правительство впервые вводит красный уровень опасности в связи с экстремально жаркой погодой.

    Власти Португалии сообщили, что вследствие жары за неделю умерли 238 человек. Среди них пилот пожарного самолета, разбившийся недалеко от испанской границы. В Испании умерли 360 человек. Здесь центром пожаров стала Малага и ее окрестности, эвакуировано около 3000 жителей.

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    Во Франции наиболее тяжелая ситуация – в Жиронде. Здесь эвакуировано более 12000 человек. Выгорело 10000 гектаров леса. Борьбу с огнем ведет около тысячи пожарных. Ожидается, что ситуация будет ухудшаться, и пожары распространятся вдоль Атлантического побережья на север.

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    Крайне опасная ситуация сложилась в Альпах. В Итальянских Доломитах погибли 11 альпинистов в результате схода ледника. Участился сход лавин и на Монблане.

    Экстремальная жара и на западе Африки. В Марокко уничтожено около 1000 гектаров леса, погиб по меньшей мере один человек. Эвакуировано около 1000 домов.

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