Взрыв на Крымском мосту: погибла семейная пара, их дочь в больнице
По официальным данным, в автомобиле на Крымском мосту, где произошел взрыв, погибли два человека и был ранен ребенок.
Российские паблики, в частности Shot и "База", сообщают со ссылкой на свои источники, что погибла семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь находится в реанимации.
Точных данных о характере и причинах происшествия нет. Власти аннексированного Крыма заявляют, что речь идет об атаке со стороны Украины. В российских СМИ пишут о ракетной атаке, а в пабликах – о возможной атаке дронов.
Издание "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источники в СБУ, что атака на Крымский мост была проведена в рамках спецоперации ВСУ и СБУ. Атака, по данным издания, была проведена с помощью беспилотников.
Национальный антитеррористический комитет России заявляет, что Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотными аппаратами.
Все движение через Керченский пролив было приостановлено, в том числе закрыта переправа, однако позже движение поездов было возобновлено.
В Следственном комитете России заявили, что атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело.
ЧП на Крымском мосту, движение транспорта остановлено