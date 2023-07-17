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    В мире

    Взрыв на Крымском мосту: погибла семейная пара, их дочь в больнице

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    Взрыв на Крымском мосту: погибла семейная пара, их дочь в больнице
    AP

    По официальным данным, в автомобиле на Крымском мосту, где произошел взрыв, погибли два человека и был ранен ребенок.

    Российские паблики, в частности Shot и "База", сообщают со ссылкой на свои источники, что погибла семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь находится в реанимации.

    Точных данных о характере и причинах происшествия нет. Власти аннексированного Крыма заявляют, что речь идет об атаке со стороны Украины. В российских СМИ пишут о ракетной атаке, а в пабликах – о возможной атаке дронов.

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    Издание "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источники в СБУ, что атака на Крымский мост была проведена в рамках спецоперации ВСУ и СБУ. Атака, по данным издания, была проведена с помощью беспилотников.

    Национальный антитеррористический комитет России заявляет, что Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотными аппаратами.

    Все движение через Керченский пролив было приостановлено, в том числе закрыта переправа, однако позже движение поездов было возобновлено.

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    В Следственном комитете России заявили, что атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Июля 2023
    ЧП на Крымском мосту, движение транспорта остановлено
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