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Мир

Во Франции после 40 лет заключения выйдет на свободу убийца израильского дипломата

Франция
Террористы
время публикации: 17 июля 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 15:36
Морис, брат Жоржа Ибрагима Абдаллы держит фото с изображением брата.
AP Photo/Hussein Malla

Кассационный суд Франции 17 июля постановил оосвободить из заключения 74-летнего гражданина Ливана Жоржа Ибрагима Абдаллу, который провел за решеткой 40 лет за убийства израильского и американского дипломатов.

Убийства израильского посланника Яакова Бар Симан Това и американского военного атташе были совершены в 1982 году. В 1987 году Абдалла был приговорен к пожизненному заключению. Как во время процесса, так и в заключении он требовал называть его бойцом, а не преступником.

Его тюремное заключение стало одним из одним из наиболее длительных в истории современной Франции, большинство заключенных, осужденных на пожизненный срок, выходят на свободу через 30 лет. Однако против его освобождения выступали США.

Добавим, что условием освобождения стала депортация из Франции. Как ожидается, террорист вернется в Бейрут, где будет встречен как герой.

Мир
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