17 июня в возрасте 91 года умер легендарный французский актер Жан-Луи Трентиньян. Он стал знаменит благодаря картине Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (1966), где исполнил главную мужскую роль.

Французские СМИ отмечают, что после трагической гибели дочери, Мари, в 2003 году, Жан-Луи почти на 10 лет не появлялся на публике, если не считать спектакля, сыгранного в 2005 году и посвященного памяти Мари. В 2012 году на 65-м Каннском фестивале была показана драма Михаэля Ханеке "Любовь", где Трентиньян исполнил главную роль – пожилого учителя музыки Жоржа, присматривающего за умирающей супругой. Эта работа стала триумфальным возвращением актера в кинематограф.

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Высокие оценки его актерской работы в кинопрессе были подтверждены "Сезаром", премией Европейской киноакадемии и даже статусом одного из центральных кандидатов на премию "Оскар" 2013 года за лучшую мужскую роль.

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Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в городе Пьолан на юге Франции в семье богатого предпринимателя. В 1942 году в возрасте 12 лет увлёкся поэзией. Жак Превер, Гийом Аполлинер и Луи Арагон стали его любимыми поэтами. В 1951 году дебютировал в театре, в труппе Раймона Эрмантье в пьесе "Каждому по потребности". Затем играл в труппе Comédie de Saint-Étienne в "Макбете" Шекспира. После этого учился на режиссёра в Институте кинематографии.

За свою карьеру сыграл более чем в 130 фильмах с 1956 по 2019 год, среди которых: "И Бог создал женщину" (1956), "Опасные связи" (1959), "Аустерлиц" (1960), "Семь смертных грехов" (1961), "Обгон" (1962), "Зал ожидания" (1964), "Великолепная Анжелика" (1965), "Лани" (1968), "Великое молчание" (1968), "Человек, который лжет" (1968), "Ночь у Мод" (1969), "Дзета" (1969), "Бег зайца через поля" (1972), "Поезд" (1973), "Пустыня Тартари" (1976), "Терраса" (1979), "Любовная страсть" (1981), "Три цвета: Красный" (1994), "Город потерянных детей" (1995), "Любовь" (2012) и др.