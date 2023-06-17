Задержан 19-летний житель Мичигана, планировавший теракт в синагоге "Шаарей Цедек"

19-летний Шон Патрик Пьетила, житель города Пикфорд в штате Мичиган был задержан сотрудниками ФБР по подозрению в рассылке сообщений в Instagram о подготавливаемом антисемитском нападении, сообщает CBS.

У следствия есть выдержки из переписки задержанного, в которой он не стеснял себя в проявлениях антисемитизма, оскорбляя евреев, и подробно излагал свой план "массового убийства". Он также признавался, что его "вдохновляют люди, осуществившие массовые теракты в Новой Зеландии и Норвегии".

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На допросе Шон Патрик Пьетила заявил, что никогда не собирался осуществлять эти планы. При обыске у него в квартире были найдены боеприпасы, ножи и нацистский флаг. Он предстал перед судом 16 июня, пока ему предъявлено лишь обвинение в угрозах жизни людей.

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По заявлению следствия, в телефоне у задержанного были найдены описания синагоги "Шаарей Цедек", расположенной в Ист-Лансинге, штат Мичиган, и связанная с этими заметками дата – "15 марта 2024 года", возможно, именно на этот день планировалось нападение, тем более, что дата является отсылкой на теракт в Новой Зеландии, осуществленный 15 марта 2019 года. В телефоне также хранился список "необходимых ресурсов для нападения", включающий в себя самодельные бомбы, коктейли Молотова и огнестрельное оружие.