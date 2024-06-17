Нобелевский лауреат Мария Ресса: Путин и Нетаниягу пользуются полной безнаказанностью

Филлипинская журналистка, основательница Rappler и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса (эту премию Ресса разделила с главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым), выступая в Бонне на конференции DW Global Media Forum, сравнила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе дискуссии под названием "Сила демократии" Мария Ресса говорила о безнаказанности, которой пользуются крупные мировые технологические компании, позволяющие использовать свои платформы и технологии в том числе для распространения дезинформации или для дегуманизации оппонентов.

"Технологические компании пользуются такой же полной безнаказанностью, которой пользуется, например, Путин. И не только Путин, но и Нетаниягу", – заявила Ресса.

Отметим, что в данной дискуссии принимала также участие министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая поспешила выразить свое несогласие, заявив, что не стала бы ставить Нетаниягу рядом с Путиным.

"Я хочу прокомментировать ваши слова о Путине и Нетаниягу. Очевидно, я вижу это иначе и не стала бы употреблять эти фамилии в одном предложении", – подчеркнула Бербок.

Дискуссия "Сила демократии" проходила в рамках первого дня ежегодной конференции, которую Deutsche Welle проводит для журналистов и других медиа-профессионалов из разных стран. В этом году конференция проходит под девизом "Делимся решениями".