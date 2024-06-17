SIPRI: на фоне войн ядерные державы модернизируют арсеналы и повышают боеготовность

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), на фоне продолжающихся войн в Украине и на Ближнем Востоке ядерные державы модернизируют арсеналы.

"Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль – продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году", – говорится в новом ежегодном отчете SIPRI.

Директор SIPRI Дэн Смит отмечает, что, хотя общее число ядерных боеголовок продолжает снижаться, наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. По оценке, этот тренд, вероятно, ускорится в ближайшие годы.

Авторы отчета указывают, что из имевшихся в мире 12121 ядерных боеголовок по состоянию на январь 2024 года около 9585 находились в боеготовности. По меньшей мере 3904 из них на тот момент были развернуты на ракетах или воздушных суднах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года. Около 2100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. SIPRI отмечает, что, вероятно, впервые в состояние повышенной боевой готовности свои боеголовки привел Китай.

SIPRI также пишет, что Индия, Пакистан и КНДР в настоящее время работают над оснащением баллистических ракет сразу несколькими боеголовками, что, вероятно, приведет к росту количества оперативно развернутых ядерных боеголовок.