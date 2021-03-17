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NEWSru.co.il :: В мире17 марта 2021 г., 06:34

Стрельба в спа-салонах в Джорджии, убиты восемь человек

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Стрельба в спа-салонах в Джорджии, убиты восемь человек

В американском штате Джорджия молодой мужчина застрелил восемь человек и ранил еще одного в трех различных спа-салонах. Нападения были совершены на северо-востоке Атланты и к северо-западу от города, передает CNN.

Первое нападение было совершено в округе Чероки, северо-западней Атланты. Мужчина вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате три человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

Позже, уже в Атланте, предположительно тот же человек совершил вооруженные нападения в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Были убиты четыре женщины.


По предварительным данным, все или почти все убитые – женщины.

Полиция задержала подозреваемого в совершении этих преступлений. Это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Мотивы его действий устанавливаются. Не исключено, что целями нападений были, прежде всего, азиатки.

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