Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей

Президент США Джо Байден дал развернутое интервью корреспонденту телеканала ABC Джорджу Стефанополосу. Американский лидер прокомментировал отчет Национальной разведки США о попытке российского вмешательства в предвыборную кампанию.

Он сообщил, что еще во время первого после инаугурации разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося в конце января, предупредил о последствиях вмешательства.

"Он заплатит за это. У нас был долгий разговор… Я ведь хорошо его знаю. И я сказал ему: "Вы знаете меня, а я – вас. Если выяснится, что это произошло – будьте готовы"", - сказал он, не став уточнять, как именно Путину придется заплатить.

Стефанополос поинтересовался, считает ли Байден Путина убийцей. На это американский президент ответил: "Хм… Да, считаю".

Ранее глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс приняла решение о снятии грифа секретности с подготовленного ее ведомством отчета, посвященного вмешательству иностранных государств в президентские выборы 2020 года.

Американские спецслужбы установили, что не было вмешательства непосредственно в процесс голосования: регистрацию избирателей, подачу и подсчет голосов, передачу результатов подсчета в Центральную избирательную комиссию. Отчет напоминает, что в 2016 году Россия такие попытки предпринимала.

"Мы полагаем, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о проведении операций, призванных повлиять на исход выборов: очернения кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержки бывшего президента Дональда Трампа, подрыва общественного доверия к процессу выборов, углубления социально-политических разногласий", - отмечается в документе.

Добавим, что согласно документу, в выборы пытались вмешаться также Иран, Венесуэла, Куба и террористическая группировка "Хизбалла". Китай вмешиваться не стал, полагая, что ни один из кандидатов не является настолько прокитайским, чтобы оправдать подобные действия.



