Москва разделяет недовольство Израиля Международным уголовным судом

В среду, 17 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с израильским коллегой Габи Ашкенази.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние дел в российско-израильских отношениях с упором на обсуждение путей наращивания торгово-экономического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что "Москва приветствует нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств и исходит из того, что этот процесс должен способствовать продвижению комплексного урегулирования в регионе, что предполагает и решение застарелой палестинской проблемы. Я подтвердил готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, предполагающей создание палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем и другими странами региона".

Лавров и Ашкенази подтвердили, что Москва и Иерусалим считают, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована политическими методами, на основе принципов, заложенных в резолюции 2254 СБ ООН. Стороны заявили о принципиальной поддержке суверенитета, единства , территориальной целостности Сирии и законного права граждан этой страны самим определять свою судьбу без вмешательства извне.

На встрече в Москве обсуждалась ситуация в районе Персидского залива, и проблема урегулирования "иранской проблемы".

На совместном брифинге с Габи Ашкенази Сергею Лаврову был задан вопрос об отношении России к Международному уголовному суду, ведущему расследование в отношении Израиля.

Сергей Лавров ответил, что Россия оценивает негативно деятельность МУС. "Это наша принципиальная, последовательная позиция. Когда МУС создавался, была надежда, что будет независимый, профессиональный судебный орган, который в конечном итоге сможет стать универсальным. На деле все получилось наоборот.

Международный уголовный суд не оправдал надежд. Он не раз демонстрировал свою политическую ангажированность, непрофессионализм, непонимание некоторых норм международного права, допускал ошибки в его применении и, вопреки тому, что записано в Римском статуте, неоправданно пытался расширять свою компетенцию, вторгаясь в несвойственные ему сферы. Все это на фоне очень низкой эффективности его работы и высоких затрат на деятельность. Это тоже необходимо иметь в виду. Не только Россия, но и многие страны справедливо подвергали МУС критике. Особенно болезненно его деятельность воспринимается целым рядом африканских стран.

К сожалению, Международный уголовный суд дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась. Любые действия, предпринимаемые в Гааге, вынуждены рассматривать на этом фоне и в свете заработанной нелицеприятной репутации суда", - заявил глава Российского МИД.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что на встрече, которая продолжалось дольше запланированного времени, также обсуждались усилия по розыску в Сирии останков израильского разведчика Эли Коэна.