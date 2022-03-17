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NEWSru.co.il :: В мире17 марта 2022 г., 01:13

Reuters: США могут исключить КСИР из списка террористических организаций

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Reuters: США могут исключить КСИР из списка террористических организаций

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что в Белом доме рассматривается возможность исключения Корпуса стражей Исламской революции из черного списка зарубежных террористических организаций.

По словам источника агентства, в Вашингтоне еще не решили, достаточно ли обещания Тегерана "сдерживать элитное подразделение" для того, чтобы отменить решение Дональда Трампа о внесении КСИР в "черный список", принятое в 2019 году. И это был первый случай, когда США признали террористической группировкой одну из официальных структур другого государства.


Reuters пишет, что о возможности такого компромисса ранее сообщало издание Axios со ссылкой на израильские и американские источники. Эти источники говорили, что вопрос об изменении статуса КСИР встал на повестке дня в рамках обсуждения "ядерной сделки" с Ираном.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отказался комментировать эти сообщения, заявив, что отмена санкций является центральным вопросом на переговорах по возобновлению "ядерной сделки".

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