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    В мире

    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Путина

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    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Путина
    AP

    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

    Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть "разумные основания" полагать, что Путин несет личную ответственность за это. Преступления, которые вменяют Путину, предположительно совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, отмечает суд.

    Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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    На сайте суда сказано (цитирует ВВС):

    "Г-н Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, Президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления".

    "Г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова, 25 октября 1984 года рождения, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. Имеются разумные основания полагать, что г-жа Львова-Белова несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами".

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    Суд намерен расследовать похищение украинских детей и их перевозку в Россию, а также удары по мирной инфраструктуре.

    По первому делу известно, что в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для детей-сирот из Украины. А Львова-Белова говорила, что благодаря этому усыновила украинского ребенка.

    Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина.

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    "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными", – заявил Песков.

    Песков не стал отвечать на уточняющие вопросы журналистов, в том числе на вопрос, считают ли в Кремле опасными будущие поездки Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС.

    Путин стал вторым после президента Судана Омара аль-Башира действующим главой государства, которому предъявил обвинения МУС, напоминает "Медуза".

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    Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал ордер "историческим решением для Украины и всей системы международного права".

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