Мария Захарова обвинила Израиль в "нежелании знать правду о нацизме"

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом газеты "Известия" Никитой Кулюхиным, который был отстранен от участия в пресс-конференции министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара после того, как задал израильскому политику вопрос о "восхвалении нацизма в Украине".

"Ситуация высветила незнание, либо нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. Cтранно третировать журналиста в стране, которая остро и искренне переживает историческую боль", – цитируют чиновницу "Известия".

По утверждению российской стороны, инцидент произошел 4 марта, когда журналист спросил у Саара, "почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы". После этого Кулюхину было запрещено посещать пресс-конференции главы МИД.

"Журналист задал вопрос, связанный с международной повесткой. Он спросил о первопричинах украинского кризиса. Данная тема на повестке уже много лет, журналист составил вопрос без оскорбления, неуважения, всё было в рамках законности и этики", – добавила Захарова.