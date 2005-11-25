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Минобороны Украины: из "Азовстали" эвакуированы сотни людей

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Минобороны Украины: из
AP Photo/Mehmet Guzel

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в видеообращении в ночь на 17 мая, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Совместно главное управление разведки минобороны, вооруженные силы Украины, национальная гвардия, пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя", – сказала Маляр.

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"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", – заявила замминистра обороны Украины.

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Она отметила, что силовыми ведомствами продолжается проведение операции по спасению защитников Мариуполя.

Маляр также подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров.

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