Минобороны Украины: из "Азовстали" эвакуированы сотни людей
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в видеообращении в ночь на 17 мая, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку, передает агентство "Интерфакс-Украина".
"Совместно главное управление разведки минобороны, вооруженные силы Украины, национальная гвардия, пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя", – сказала Маляр.
"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", – заявила замминистра обороны Украины.
Она отметила, что силовыми ведомствами продолжается проведение операции по спасению защитников Мариуполя.
Маляр также подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров.