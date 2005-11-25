МУС направил в Украину экспертов для расследования военных преступлений
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Международный уголовный суд направил в Украину группу из 42 человек, которые будут расследовать военные преступления, совершенные на территории этой страны.
Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан.
В группу входят следователи, эксперты-криминалисты и технический персонал.
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По словам Хана, это самая крупная следственная группа МУС, которая будет работать на выезде - за всю историю существования Международного уголовного суда.
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