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Мир

Авиакатастрофа в Финляндии: столкнулись два гражданских вертолета

Авиакатастрофа
время публикации: 17 мая 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 21:36
Авиакатастрофа в Финляндии: столкнулись два гражданских вертолета
AP Photo/Sergei Grits

Два гражданских вертолета, вылетевших вечером в субботу из Таллина, столицы Эстонии, столкнулись в воздухе в районе города Эура на западе Финляндии.

На борту вертолетов находились пять человек. Полиция сообщает, что количество погибших и их личности пока не установлены.

СМИ сообщают, что на вертолетах, направлявшихся в аэропорт Пиикаярви, находились эстонские бизнесмены.

Авиакатастрофа произошла на высоте 100 метров в лесистой местности.

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