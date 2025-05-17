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Мир

Российские военные атаковали рейсовый автобус в Сумской области, множество жертв

Война в Украине
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 17 мая 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 08:05
Российские военные атаковали рейсовый автобус в Сумской области, множество жертв
ГСЧС по Сумской области Украины

Утром 17 мая армия РФ вновь атаковала территорию Украины, применив барражирующие боеприпасы и БПЛА-камикадзе. Около Белополья в Сумской области "Ланцет" попал в автобус.

Предварительно: не менее восьми погибших, пятеро раненых.

Украинская сторона подчеркивает, что удар был нанесен по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских по маршруту Белополье-Сумы.

Мир
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