Суд в Гааге приговорил двух россиян и украинца к пожизненному заключению по делу о крушении лайнера MH17

Суд в Гааге признал виновными Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко в крушении малайзийского лайнера MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всех троих суд приговорил заочно к пожизненному заключению. Суд также обязал их выплатить компенсации в размере 16 млн евро.

Олег Пулатов (на лето 2014 года – подполковник запаса ВДВ России), единственный из подозреваемых заявивший через адвоката о своей невиновности, признан невиновным.

adv_11 incontent_1

Гаагский суд постановил, что малайзийский лайнер MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны поселка Первомайское. Эта территория находилась под контролем боевиков ДНР. Суд счел версию обвинения доказанной.

adv_12 m_ar_1

Суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, проходил в Нидерландах, поскольку две трети погибших пассажиров рейса МН17 были гражданами этой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение суда в своем "твиттере" написал, что крайне важно, чтобы наказание понесли заказчики преступления. "Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в уничтожении #MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", – написал Зеленский.