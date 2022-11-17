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    В мире

    Суд в Гааге приговорил двух россиян и украинца к пожизненному заключению по делу о крушении лайнера MH17

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    Суд в Гааге приговорил двух россиян и украинца к пожизненному заключению по делу о крушении лайнера MH17
    AP Photo/Phil Nijhuis

    Суд в Гааге признал виновными Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко в крушении малайзийского лайнера MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всех троих суд приговорил заочно к пожизненному заключению. Суд также обязал их выплатить компенсации в размере 16 млн евро.

    Олег Пулатов (на лето 2014 года – подполковник запаса ВДВ России), единственный из подозреваемых заявивший через адвоката о своей невиновности, признан невиновным.

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    Гаагский суд постановил, что малайзийский лайнер MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны поселка Первомайское. Эта территория находилась под контролем боевиков ДНР. Суд счел версию обвинения доказанной.

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    Суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, проходил в Нидерландах, поскольку две трети погибших пассажиров рейса МН17 были гражданами этой страны.

    Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение суда в своем "твиттере" написал, что крайне важно, чтобы наказание понесли заказчики преступления. "Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в уничтожении #MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", – написал Зеленский.

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