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Мир

В Ижевске БПЛА нанес удар по военному заводу "Купол"

Война в Украине
Война в России
время публикации: 17 ноября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 11:40
В Ижевске БПЛА нанес удар по военному заводу "Купол"
Wikipedia.org. Фото: Тара-Амингу

В Ижевске в результате удара беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в заводском цеху. По официальной информации, пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу: Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет", – сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Радио "Свобода" отмечает, что по этому адресу расположен оборонный завод "Купол", который производит системы ПВО и другую военную технику, а также промышленное холодильное оборудование и оборудование для атомных электростанций.

Мир
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