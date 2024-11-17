В Ижевске БПЛА нанес удар по военному заводу "Купол"

В Ижевске в результате удара беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в заводском цеху. По официальной информации, пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу: Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет", – сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Радио "Свобода" отмечает, что по этому адресу расположен оборонный завод "Купол", который производит системы ПВО и другую военную технику, а также промышленное холодильное оборудование и оборудование для атомных электростанций.