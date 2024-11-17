США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ
время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 20:39
По информации The New York Times, в воскресенье, 17 ноября, администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.
Источники издания в Вашингтоне сообщили, что систему ATACMS разрешено использовать для защиты украинских военных в Курской области.
В публикации отмечается, что разрешение было дано в ответ на решение России привлечь к боевым действиям военных из Северной Кореи.