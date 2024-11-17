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Мир

США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ

США
Украина
Война в Украине
время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 20:39
США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ
John Hamilton/U.S. Army via AP

По информации The New York Times, в воскресенье, 17 ноября, администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.

Источники издания в Вашингтоне сообщили, что систему ATACMS разрешено использовать для защиты украинских военных в Курской области.

В публикации отмечается, что разрешение было дано в ответ на решение России привлечь к боевым действиям военных из Северной Кореи.

Мир
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