США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ

По информации The New York Times, в воскресенье, 17 ноября, администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.

Источники издания в Вашингтоне сообщили, что систему ATACMS разрешено использовать для защиты украинских военных в Курской области.

В публикации отмечается, что разрешение было дано в ответ на решение России привлечь к боевым действиям военных из Северной Кореи.