Генштаб ВСУ: сбиты 22 российских "шахеда". Минобороны РФ: перехвачены 13 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 22 из 56 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и других типов, запущенных российскими военными. Еще 27 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Два БПЛА улетели в сторону Беларуси. Были зафиксированы попадания БПЛА-камикадзе по целям в Украине.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Был зафиксирован пуск российскими военными одной управляемой авиационной ракетыХ-59. Судя по всему, эта ракета перехвачена не была.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 17 октября над территорией России были сбиты или перехвачены 13 украинских БПЛА самолетного типа – в Орловской, Курской, Брянской областях.