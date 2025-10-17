Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 35 из 70 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 61 беспилотник. Атака на Сочи

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 70 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 35 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 31 ударных БПЛА в 10 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб в Черниговской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Российские военные заявляют, что в Кривом Роге были атакованы "самолеты NATO".

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 17 октября был перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над над акваторией Черного моря, над территориями Крыма, Ростовской, Брянской, Тульской, Курской областей и Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.

Российская сторона заявляла об отражении ракетного удара в районе Сочи. Сообщалось о пожаре на нефтебазе в Гвардейском под Симферополем и о поражении электроподстанций в Курской области и Крыму.