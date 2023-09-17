В субботу, 16 сентября, в возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов – муж композитора Александры Пахмутовой.

Николай Добронравов. Краткая биография

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Его отец был инженером, мать – домохозяйкой. Отец был арестован в 1937 году. Вскоре арестовали и мать. Ребенка воспитывала в основном занималась бабушка по отцовской линии. В начале войны Николай попал в детский дом, который был эвакуирован сначала в Москву, а потом в Горький. С 1942 года жил в Малаховке (Люберецкий район Московской области). Там окончил среднюю школу с золотой медалью.

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Имел два высших образования: в 1950 году окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького, в 1952 году – Московский городской педагогический институт имени Потемкина.

В юности Николай снялся в нескольких фильмах, в эпизодических ролях. Выступал он и в качестве драматурга. Но с начала 60-х сосредоточился в основном на песенном-поэтическом творчестве.

В общей сложности он написал тексты более чем к 400 песням, среди которых "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе". В 1970 году принят в Союз писателей СССР.

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Многие песни Добронравова были написаны на музыку его жены – Александры Пахмутовой. Детей у пары не было.

Эти песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и другие.