Опубликовано письмо из архива Ватикана: папа римский Пий XII знал о зверствах нацистов в отношении евреев и поляков

В понедельник, 18 сентября, выходит в свет книга Джованни Коко, исследователя и архивариуса Апостольских архивов Ватикана, посвященная римско-католической церкви во время Второй мировой войны.

В этой книге на основании архивных данных, отмечается, что папа римский Пий XII был проинформирован о зверствах нацистов в отношении евреев.

В частности, цитируется письмо от немецкого иезуита – участника католического антигитлеровского сопротивления, датированное 14 декабря 1942 года и адресованное понтифику, в котором были упомянуты массовые убийства в концентрационном лагере Белжец на территории Польши и рассказывалось о том, что людей убивают в газовых камерах и сжигают в крематориях. Об этом пишут итальянское издание Corriere della Sera и агентство Associated Press. Автор письма уведомлял Пия XII, что ежедневно в Белжеце убивают до 6000 евреев и поляков.

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Данная информация ставит под сомнения утверждения Святого Престола о невозможности проверить, действительно ли Пий XII знал о зверствах нацистов. В Ватикане многие говорят о том, что Пий XII использовал "тихую дипломатию" для спасения жизней евреев. Но критики осуждают папу за то, что он хранил молчание в годы Холокоста.

См. уроки истории с Тамарой Эйдельман "Тайны Ватикана. Пий XII. Великий грешник и великий папа?"