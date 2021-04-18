"Израиль копирует у нас кое-какие вещи". Комментарии по поводу беспилотников-камикадзе от "Калашникова"

16 апреля российский сайт "Вести.ру" опубликовал статью под заголовком "Просты как АК-74: Ижевск представил "Ланцет"-камикадзе для спецназа", посвященную боевому применению в Сирии барражирующего боеприпаса ZALA Lancet.

Автор публикации Александр Рогаткин дал высокую оценку этому боеприпасу, отметив: "Беспилотник "Ланцет" еще называют летающим "Калашниковым" за простоту, надежность и эффективность".

В этой статье приводится комментарий главного конструктора ZALA Aero Group (входящей в группу компаний "Калашников") Алексадра Захарова, который, отвечая на вопрос "Насколько мы отстали в этих технологиях?", говорит: "Нет, нет, нет! Это вообще неправильный вопрос. Я вам скажу больше: на сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи. Понимаете?"

18 апреля репортаж Рогаткина был показан российским государственным телеканалом "Вести". После чего российское государственное агентство РИА Новости выпустило статью под заголовком "Израиль копирует технологии российских беспилотников, заявил конструктор". Речь уже не шла о "кое-каких вещах", в публикации со ссылкой на Захарова говорилось о копировании технологий.

Со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости пишет, что российские спецподразделения с 2020 года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По словам этого источника, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Другие беспилотники-камикадзе "Куб", также производства ZALA Aero, применяются в Сирии с 2019 года, пишет российское агентство.

Напомним, что еще летом 2019 года военный обозреватель израильского телеканала "Кешет" Нир Двори опубликовал на своей странице в Twitter фотографию "новой разработки" российского концерна "Калашников". По мнению журналиста, представленный барражирующий боеприпас ZALA Lancet-3 очень похож на некую израильскую секретную разработку. Администратор военного форума army.fresh.co.il Йосифун Кауфман для сравнения привел тогда фотографию барражирующего боеприпаса Hero 400EC, созданного израильской компанией UVision. Есть очевидное сходство по внешнему виду и техническим характеристикам, хотя есть и определенные отличия.

С мнением израильских специалистов был согласен один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиационной техники Денис Федутинов. По просьбе редакции NEWSru.co.il он прокомментировал новое заявление главного конструктора Zala А.Захарова. "Разработчики авиационной техники, включая такую ее динамично развивающуюся часть как техника беспилотная, всегда наблюдают за конкурентами из других компаний и нередко используют некоторые чужие технические идеи. Как правило, это внешние заимствования просто в силу того, что внутреннее устройство редко раскрывается в деталях. В результате, наблюдая продукцию, предлагаемую компаниями из разных стран, иногда возникает ощущение ранее виденного, выходящего за рамки тезиса о том, что "все самолеты одинаковы". Например, такое ощущение некоторой общности возникает, глядя на барражирующие боеприпасы семейства "Ланцет" российской компании ZALA Aero и барражирующие боеприпасы семейства HERO израильской компании UVision. В таких случаях, для того, чтобы понять, кто "донор", а кто "реципиент", как правило, достаточно обратиться к срокам появления тех, или иных систем", – говорит Федутинов.

Отметим, что и беспилотный летательный аппарат KYB ("Куб"), самоподрывающийся при подлете к цели, имеет внешнее сходство с барражирующим БПЛА-камикадзе Orbiter 1K, созданным израильской компанией Aeronautics Defense Systems. Впрочем, по мнению Д.Федутинова, KYB был ближе к системе Warmate польской компании WB Electronics.

Презентационный ролик ZALA Lancet ("Калашников", Россия)

Презентационный ролик Hero 400EC (UVision, Израиль)