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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 08:45

Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 205 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 205 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 18 апреля, 54-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 205 несовершеннолетних, 362 ребенка получили ранения.

За последние сутки стало известно о трех погибших детях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1018 учебных заведений, 95 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

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