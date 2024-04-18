Опрос Гарварда: только 10% молодых американцев поддерживают продолжение войны в Газе

Институт политики школы имени Кеннеди Гарвардского университета провел опрос американской молодежи, призванный выяснить ее политические взгляды. В опросе приняли участие 2010 респондентов в возрасте 18-29 лет, представляющие репрезентативную выборку.

Молодым американцам был задан вопрос, касающийся войны между Израилем и ХАМАСом. Только 38% опрошенных сообщили, что следят за новостями. Однако среди тех, кто намерен участвовать в президентских выборах, этот показатель составляет 52%. Демократы следят за ними пристальней республиканцев, а люди с высшим образованием – чем те, у кого нет степени.

На вопрос, считают ли они израильский ответ на нападение 7 октября обоснованным, 45% признались, что не знают. 32% назвали действия Израиля неоправданными, в то время как только 21% поддержали Израиль. Произраильские настроения среди республиканцев сильнее, чем среди демократов.

51% молодых американцев выступает за постоянное перемирие в секторе Газы. Только 10% считают, что ЦАХАЛ должен продолжить операцию. Здесь принципиальной разницы между представителями партий нет.

Опрос также свидетельствуют, что среди молодых американцев больше сторонников президента Джо Байдена. Его преимущество перед Дональдом Трампом составляет 8%, а среди тех, кто намерен голосовать, он вырастает до 19%. 53% заявляют, что они точно пойдут на выборы.

53% квалифицируют ситуацию с мигрантами на южной границе США как кризисную. Лишь 9% считают, что страна движется в правильном направлении. При этом 33% поддерживает политику администрации в украинском вопросе и только 18% – в том, что касается Израиля.