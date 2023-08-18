Очередная атака дронов на Москву: беспилотник упал в районе Краснопресненской набережной и "Москва-Сити"

В ночь на пятницу, 18 августа, была осуществлена очередная атака дронов на Москву.

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина было объявлено: "Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы".

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявляет: "18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет".

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"На Краснопресненской набережной, дом 14 фасад одноэтажного здания поврежден после атаки БПЛА. Взрыва и возгорания не было. Пострадавших нет. Площадь повреждения составила 20 квадратных метров", – сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Утверждения российской стороны о том, что дрон был "уничтожен", вызывает сомнения, так как он упал и причинил ущерб в районе "Москва-Сити". Это уже третья атака по цели в указанном районе.

Напомним, что в ночь на 1 августа была осуществлена атака на цели в Москве с применением беспилотных самолетов, тогда, в частности, дрон-камикадзе попал в одну из башен "Москва-Сити". Причем попадание было в ту же башню, которая была атакована 30 июля. В этой башне размещаются офисы различных министерств и ведомств.

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