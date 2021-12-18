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NEWSru.co.il :: В мире18 декабря 2021 г., 22:21

Премьер-министр Нидерландов объявил о введении частичного локдауна

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в его стране частичного локдауна, который будет действовать до 14 января.


Согласно опубликованной информации, в стране закрыты школы, университеты, бары, рестораны и магазины товаров не первой необходимости.

По словам премьер-министра Нидерландов, речь идет о вынужденной и неизбежной мере. ""Новый штамм коронавируса приводит к пятой волне", - сказал Рютте.

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