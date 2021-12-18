Премьер-министр Нидерландов объявил о введении частичного локдауна

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в его стране частичного локдауна, который будет действовать до 14 января.

Согласно опубликованной информации, в стране закрыты школы, университеты, бары, рестораны и магазины товаров не первой необходимости.

По словам премьер-министра Нидерландов, речь идет о вынужденной и неизбежной мере. ""Новый штамм коронавируса приводит к пятой волне", - сказал Рютте.