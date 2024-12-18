Папа Римский рассказал о предотвращении покушения на него

В своей автобиографической книге "Надежда", которая поступит в продажу в январе, Папа Римский Франциск пишет, что британские спецслужбы предотвратили готовившееся исламистами покушение на него.

В 2021 году Франциск стал первым понтификом в истории, отправившимся с апостольским визитом в Ирак. Он настоял на поездке, несмотря на то, что все его отговаривали. Когда он приземлился, ему рассказали о теракте с участием смертников, который планируется против него в Мосуле.

Планировалось, что взрывное устройство приведет в действие террористка-смертница, а также будет взорван заминированный автомобиль. Британские спецслужбы, установившие это, передали информацию службам безопасности Ирака.

Сообщили об этих планах и Франциску. На следующий день он поинтересовался у охраны, что стало с этими людьми и получил ответ, что их больше нет.