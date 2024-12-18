x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 19:07
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Верховный суд Франции отклонил апелляцию Николя Саркози

Суд
Франция
время публикации: 18 декабря 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 18:32
Верховный суд Франции отклонил апелляцию Николя Саркози
Ludovic Marin, Pool via AP

Верховный суд Франции оставил в силу приговор бывшему президенту Николя Саркози, который еще в 2021 году был признан виновным в коррупции и попытке подкупа судьи и приговорен к трем годам лишения свободы, первые два года условного срока, а последний год – действительного заключения.

Апелляционный суд в 2023 году отклонил его апелляцию на приговор, однако смягчил его, постанровив, что последний год заключения Саркози сможет провести под домашним арестом, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет.

Все время рассмотрения апелляций – то есть, до последнего решения Верховного суда – экс-президент Франции оставался на свободе, и проиграв последнюю апелляцию, он станет первым бывшим президентом Франции, приговоренным к действительному сроку заключения (в 2011 году бывший президент Франции Жак Ширак был признан виновным в коррупции и приговорен к двум годам условного срока).

Но на этом проблемы Николя Саркози не закончатся: ожидается, что в следующем году он вновь предстанет перед судом по обвинению в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании, в которую, по предположением правоохранительных органов, вложилась Ливия. Если Саркози признают виновным, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 марта 2024

Родственники похищенных ХАМАСом встретились с бывшим президентом Франции Николя Саркози
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 мая 2023

Николя Саркози проиграл апелляцию на тюремный срок
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 сентября 2021

Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 марта 2021

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к реальному тюремному сроку