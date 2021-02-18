В четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет умер актер Андрей Мягков. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Прощание с артистом пройдёт в МХТ им. Чехова 20 февраля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Андрей Мягков. Краткая биография

Родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт, недолгое время работал в Институте пластических масс. На любительском спектакле "Лесная песня" был замечен одним из педагогов Школы-студии МХАТ, который предложил ему попробовать силы у них.

В 1965 году успешно окончил Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова) и стал актёром театра "Современник".

Славу ему принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. В дальнейшем Андрей Мягков неоднократно снимался в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Премьера картины состоялась на Центральном телевидении СССР 1 января 1976 года, и с тех пор этот фильм в СССР, а затем в РФ и многих других странах бывшего СССР, показывали каждый Новый год многие телеканалы.

В 1977 году Мягков перешёл во МХАТ; после раскола театра в 1987 году остался с Олегом Ефремовым – в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков сыграл десятки театральных и киноролей. Его первой ролью в кино была главная роль в картине "Похождения зубного врача" (режиссер Элем Климов, 1965). Широкому зрителю известен по ролям в фильмах "Братья Карамазовы" (режиссер Иван Пырьев, 1968), "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (режиссер Эльдар Рязанов, 1975), "Дни Турбиных" (режиссер Владимир Басов, 1976), "Служебный роман" (режиссер Эльдар Рязанов, 1977), "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов, 1979), "Гонки по вертикали" (режиссер Александр Муратов, 1982), "Жестокий романс" (режиссер Эльдар Рязанов, 1984) и многим другим.

Преподавал в Школе-студии МХАТ.

С 2010 года практически не снимался в кино.

Автор трёх детективных романов (по его ироническому детективу "Сивый Мерин" был снят сериал). Увлекался портретной живописью.