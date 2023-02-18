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    В мире

    Представителя Израиля удалили с саммита Африканского союза. Израильский МИД возмущен

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    Представителя Израиля удалили с саммита Африканского союза. Израильский МИД возмущен
    AP

    В субботу, 18 февраля, с саммита Африканского союза, проходящего в Аддис-Абебе, была удалена представитель Израиля, заместитель директора департамента стран Африки в израильском МИДе, Шарон Бар-Ли.

    Удалению Бар-Ли из зала перед началом заседания не помешала ни ее аккредитация, ни тот факт, что с 2021 года Израиль имеет статус наблюдателя в Африканском союзе.

    Репортаж об изгнании израильского дипломата был размещен на сайте ливанского канала "Аль-Майядин", который сообщил, что за удалением израильского представителя "стоят Алжир и ЮАР, стремящиеся помешать официальному Тель-Авиву участвовать в каких-либо мероприятиях саммита".

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    Кроме того, "Аль-Майядин" сообщает, что в повестку саммита включен вопрос о лишении Израиля статуса наблюдателя.

    Министерство иностранных дел Израиля расценило этот инцидент как очень серьезный и заявило, что ЮАР и Алжир действуют по указке Ирана.

    Ожидается, что сегодня в работе саммита в Аддис-Абебе примет глава правительства Палестинской автономии Мухаммад Аш-Штайе.

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    Израиль был исключен из Африканского союза в 2002 году под давлением тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. В июле 2021 года, после целенаправленной работы Яира Лапида, занимавшего пост министра иностранных дел, Израилю (несмотря на критику со стороны Иордании, Кувейта, Катара, ПА и Йемена, а также Лиги арабских государств) был присвоен статус наблюдателя в организации, которая включает в себя все 55 стран Африканского континента.

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