x
18 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 февраля 2025
|
18 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
18 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США арестована лидер "зизиан", группы радикальных хайтек-анархистов, подозреваемых в 6 убийствах

США
Убийства
время публикации: 18 февраля 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 11:00
Слева направо: Джек Ласота отказалась говорить и держала глаза закрытыми, пока ее фотографировали после задержания, агент пограничной службы США Дэвид Маланд
Delaware County, Pennsylvania, District Attorney's Office via AP; Wikipedia.org

Полиция штата Мэриленд арестовала предполагаемого лидера культоподобной группы "Зизиане" 34-летнюю Джек Ласоту. Вместе с ней была арестована также входящая в группу 33-летняя Мишель Зайко из Пенсильвании.

Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении, создании препятствий и хранении огнестрельного оружия в автомобиле. Слушание об освобождении под залог назначено на вторник.

Группа "Зизиане" подозревается в причастности к убийству агента пограничной службы США Дэвида Маланда у канадской границы в январе этого года, а также к пяти другим убийствам в штатах Вермонт, Пенсильвания и Калифорния.

Маланд был убит 20 января в перестрелке после остановки транспортного средства в Ковентри, штат Вермонт. Расследование, в котором принимали участие правоохранительные органы нескольких штатов, показало, что группа состояла из молодых, высокообразованных специалистов по компьютерным наукам в возрасте 20-30 лет.

"Зизиане" познакомились онлайн, разделяли анархистские убеждения и со временем существенно радикализировали свое мировоззрение. Их цели остаются неясными, но их онлайн-публикации охватывают темы от радикального веганства и гендерной идентичности до искусственного интеллекта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook