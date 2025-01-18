Армия РФ атаковала Украину, есть погибшие в Киеве
время публикации: 18 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 07:55
В ночь на 18 января армия РФ нанесла удары по целям на территории Украины. В Шевченковском районе Киева погибли четыре человека, есть раненые, сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Киеве в результате российской атаки причинен значительный ущерб: частично разрушены административное здание, бизнес-центр, магазин, повреждены десять автомобилей и магистральный водопровод.
В Запорожье в результате российского удара были ранены шесть человек.
Информация о пострадавших уточняется.