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Мир

Армия РФ атаковала Украину, есть погибшие в Киеве

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 18 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 07:55
Армия РФ атаковала Украину, есть погибшие в Киеве
ДСНС України

В ночь на 18 января армия РФ нанесла удары по целям на территории Украины. В Шевченковском районе Киева погибли четыре человека, есть раненые, сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киеве в результате российской атаки причинен значительный ущерб: частично разрушены административное здание, бизнес-центр, магазин, повреждены десять автомобилей и магистральный водопровод.

В Запорожье в результате российского удара были ранены шесть человек.

Информация о пострадавших уточняется.

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