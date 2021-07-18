"Проект Pegasus": израильское ПО служит для слежки за оппозиционерами, журналистами и политическими противниками

Продукт израильской компании NSO Group, являющейся одним из ведущих производителей коммерческого шпионского ПО, использовался властями авторитарных государств и различными спецслужбами для слежки за правозащитниками, членами оппозиции и политическими противниками. Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистского консорциума, включавшего 16 редакций, среди которых NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и газета Zeit, а также правозащитные организации Forbidden Stories и Amnesty International.

Расследование проходило в рамках "Проекта Pegasus". Журналисты изучили список 50 тысяч телефонных номеров потенциальных жертв слежки из десятков стран.

Более чем в 1000 случаев удалось установить обладателей этих номеров. Среди них оказались высокопоставленные политики, в том числе главы нескольких государств, адвокаты, правозащитники, а также 180 журналистов, среди которых главный редактор Financial Times, репортер CNN, корреспондент AFP в Марокко, телеведущая из Мексики и журналисты из Венгрии и Азербайджана.

С некоторыми из этих людей журналистам связались, пишет издание Tagesschau, рассказывающее о результатах расследования.

Независимые IT-специалисты из Берлина и Торонто выбрали случайным образом 44 телефона с операционными системами iOS и Android. На 37 из них были обнаружены следы шпионской программы.

NSO Group групп не продает свою продукцию частным лицам. Ее клиентами являются государственные органы, которые обязуются использовать ПО только для борьбы с терроризмом и тяжелой преступностью. Однако, как сообщается в отчете "Проекта Pegasus", программа широко использовалась и в других целях.

О неправомерном использовании продукции израильской компании NSO Group специалисты предупреждали давно. CitizenLab в декабре прошлого года писала, что правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефоны десятков сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира". Согласно опубликованному центром отчету, компьютерной атаке подверглись 36 человек: журналисты, продюсеры, телеведущие, представители руководства. Для взлома использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Этот инцидент расценивался как крупнейшая компьютерная атака, направленная против работников СМИ.

Утверждалось, что это ПО использовалось для слежки за оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги, который был убит агентами спецслужб королевства около двух лет назад.

WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных правительственных и военных чиновников, по меньшей мере, в 20 странах на пяти континентах. К тяжбе WhatsApp против NSO Group присоединились техногиганты Microsoft, Google, Cisco и Dell.