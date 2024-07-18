Урсула фон дер Ляйен переизбрана президентом Еврокомиссии

Депутаты Европейского парламента переизбрали президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на новый пятилетний срок. В голосовании участвовало 707 парламентариев, 401 поддержал кандидатуру политика, 284 проголосовали против. Голосование было тайным.

"Для меня неприемлема радикальная поляризация наших сообществ. Я никогда не приму демагогов и экстремистов, которые стремятся разрушить европейский образ жизни. Я стою здесь сегодня как лидер демократических сил в этой палате", – заявила фон дер Ляйен.

На последних выборах в Европарламент достигли значительного успеха право-популистские партии, которых отличает евроскептицизм. Однако недовольство "европейской бюрократией", чрезмерной регуляцией, значительно шире.

Одним из центральных вопросов на повестке дня ЕС будет помощь Украине. Фон дер Ляйен подвергла резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отправился в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Она сравнила это с попытками умиротворить Гитлера в 30-е годы прошлого века.