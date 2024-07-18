Джеймс Дэвид Вэнс: "Байден поддерживал любые инициативы, ослабляющие Америку"

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выступил на проходящей в Милуоки партийной конференции. "Я буду вице-президентом, который никогда не забывает своих корней", – обещал политик.

Одной из главных задач Вэнса – привлечь на сторону Дональда Трампа штаты так называемого "ржавого пояса" – Мичигана, Висконсина и Пенсильвании, которым не удается преодолеть кризис американской тяжелой промышленности и вывод производства в другие страны.

Основные избиратели здесь – белые представители рабочего класса, которых этот процесс лишает средств к существованию. Автор бестселлера "Элегия деревенщины, воспоминания о семье и культуре во время кризиса" всячески подчеркивает, что он плоть от плоти этих людей.

"Джо Байден на протяжении полувека поддерживал любые инициативы, ослабляющие и разоряющие Америку. В маленьких городах вроде моего рабочие места уходят за границу, а наших детей посылают на войну", – сказал Вэнс.

Он дал высокую оценку мужеству, проявленному Дональдом Трампом во время покушения: "В самый страшный момент он не забыл напомнить, что мы должны вести борьбу за Америку". Вэнс также отметил, что Трамп не только успешный политик и бизнесмен, но и отец и дед.