В РФ заочно арестован бизнесмен Сергей Мацоцкий

Российские власти заочно арестовали Сергея Мацоцкого – бывшего совладельца IBS и одного из крупнейших IT-предпринимателей России. Об этом пишут "Коммерсант", РБК и другие СМИ.

На сайте Басманного районного суда Москвы есть карточка Мацоцкого, в которой говорится, что 18 июля прошло заседание по избранию меры пресечения по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Результат рассмотрения не указан.

ТАСС пишет: "Арестованному миллиардеру и бывшему члену совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Сергею Мацоцкому может грозить до 15 лет колонии по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере". В сообщениях ТАСС, по всей видимости сознательно, не указано, что арест заочный.

Бизнесмен обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Особо крупный размер составляет сумму от 1 млн рублей (менее $13000).

Сергей Мацоцкий родился 25 февраля 1962 года в Москве. Окончил среднюю школу №444 с углубленным изучением математики, информатики и физики, затем – Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, факультет Автоматики и вычислительной техники. Был сооснователем в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским компании IBS, одного из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения. С 1999 по 2012 год Мацоцкий являлся гендиректором компании. В апреле 2020 года Мацоцкий покинул IBS и основал новую группу ИТ-компаний "ГС-Инвест". "Ведомости" писали, что Мацоцкий достиг соглашения с Газпромбанком о создании совместного предприятия в области разработки программного обеспечения и информационных технологий. С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка. В марте 2022 года, вскоре после начала войны РФ против Украины, он покинул его вместе с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Галицким. Также входил в совет директоров "Вымпелкома", из которого вышел в апреле 2022 года.